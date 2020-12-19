Pompeo’dan yaptırım açıklaması: Amaç zarar vermek değil

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin kısa süre önce Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının amacının Rusya’nın önemli bir gelir, erişim ve nüfuz elde etmesini engellemek olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo’nun yaptırım sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Buna göre görüşmede Pompeo, mevkidaşı Çavuşoğlu’na, Türkiye’nin S-400 sistemi satın almasının ABD personeli ve askeri teknolojisinin güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Pompeo, Türkiye’nin veya başka herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri yeteneklerini zayıflatmayı ya da zarar vermeyi amaçlamadıklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı, ‘Türkiye’yi S-400 sorununu savunma sektöründe yıllardır süren işbirliği geçmişiyle tutarlı bir şekilde çözmeye ve NATO ile uyumlu silahlar satın alma konusunda NATO yükümlülüklerine kendini adamaya’ çağırdı. Donald Trump yönetimi, gider ayak Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı’na yönelik yaptırım kararı almıştı.

ÇAVUŞOĞLU: HUKUKİ OLARAK YANLIŞ BİR KARAR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise önceki gün CAATSA yaptırımları konusunda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 alımının CAATSA yasası onaylanmadan gerçekleştiğini söyleyerek, yaptırım kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti. Çavuşoğlu, “‘Ben 10 sene sonra bir kanun çıkarıyorum, geçmişte başka ülkelerin yaptığı anlaşmalara yönelik yaptırım uyguluyorum.’ Bu, uluslararası hukuka da uymaz, diplomasiye de uymaz. Siyasi olarak da hukuki olarak da yanlış bir karardır” ifadesini kullanmıştı. CAATSA yaptırımlarıyla uygulanacak en dikkat çekici madde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na yönelik lisans ve yetki yasağı. CAATSA metnine göre, ABD hükümetinin yetkisine tabi ihracat veya yeniden ihracat durumlarında Başkan teknoloji ya da ürünlerin transferi konusunda hükümetine yaptırıma uğrayan kişi ya da kuruma yetki ya da lisans verilmesini engelliyor.