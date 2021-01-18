Pompeo'dan Navalnıy'ın gözaltına alınmasına sert tepki!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Moskova yönetimine tepki gösterdi.

Açıklamasında, "ABD, Aleksey Navalnıy'ın Rusya tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Pompeo, Rusya'daki tüm siyasi parti ve adaylara seçim sürecinde alan açılması gerektiğini belirtti. Pompeo yaptığı açıklamada, “Kendine güvenen siyasi liderler, rakip seslerden korkmazlar” dedi.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı havaalanında bekleyen yaklaşık 500 destekçisinden 37’si polis tarafından gözaltına alındı.

Navalny gelişini bekleyen yaklaşık 500 destekçisi ise Vnukovo Havaalanı’nda toplanarak, Navalny’e destek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar attı. Polisin müdahale ettiği gruptan 37 kişi gözaltına alındı.

NAVALNY’IN UÇAĞI FARKLI BİR HAVAALANINA YÖNLENDİRİLDİ

Vnukovo Havaalanı’nda polis ile Navalny destekçileri arasında yaşanan gerilim üzerine uçak Şeremetyevo Havaalanı’na yönlendirildi. Vnukovo Havaalanı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakların teknik bir aksaklık nedeniyle 3 farklı havaalanına yönlendirildiği duyuruldu.

Uçağın Şeremetyevo Havaalanı’na yönlendirilmesinin ardından Vnukovo Havaalanı’nda toplanan Navalny destekçileri de dağıldı. Navalny’i taşıyan uçak 20.12’de yine Moskova’daki Şeremetyevo Havaalanı’na iniş yaptı.