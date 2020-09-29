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Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pompeo'dan Dağlık Karabağ açıklaması

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Son dakika: Pompeo'dan Dağlık Karabağ açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Pompeo 'Dağlık Karabağ'da her iki taraf da şiddete son vermeli ve müzakerelere dönmelidir' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Pompeo 'Dağlık Karabağ'da her iki taraf da şiddete son vermeli ve müzakerelere dönmelidir' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a yaptığı ziyarette Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde destekliyoruz" diyen Pompeo, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip olduğu belirtti.

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