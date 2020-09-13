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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pompeo’dan çözüm için diyalog çağrısı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Pompeo’dan çözüm için diyalog çağrısı
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Kıbrıs Rum yönetimine ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizi yakından takip ettiklerini belirterek, “Silahlı güçler çekilmeli ve sorunlar diyalogla çözülmeli” dedi.

Pompeo, Kıbrıs sorununun da iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede, ABD’nin Rumlar’dan istediği, ‘Rusya ile bağlarınızı koparın’ talebi de gündeme geldi.

KKTC’YE GEÇMEDİ

Pompeo’un Kıbrıs’a gelerek sadece Rum liderle görüşmesi, KKTC’de büyük tepkiye yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzyüze yerine telefonla görüşme teklifinde bulunan Pompeo’ya, “ABD tek tarafı dinleyerek hata yapıyor, telefonla görüşmeyi uygun bulmuyoruz” yanıtı verdi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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