Pompeo’dan çözüm için diyalog çağrısı

Pompeo, Kıbrıs sorununun da iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede, ABD’nin Rumlar’dan istediği, ‘Rusya ile bağlarınızı koparın’ talebi de gündeme geldi.

KKTC’YE GEÇMEDİ

Pompeo’un Kıbrıs’a gelerek sadece Rum liderle görüşmesi, KKTC’de büyük tepkiye yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzyüze yerine telefonla görüşme teklifinde bulunan Pompeo’ya, “ABD tek tarafı dinleyerek hata yapıyor, telefonla görüşmeyi uygun bulmuyoruz” yanıtı verdi.