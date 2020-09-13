Pompeo’dan çözüm için diyalog çağrısı
Kıbrıs Rum yönetimine ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizi yakından takip ettiklerini belirterek, “Silahlı güçler çekilmeli ve sorunlar diyalogla çözülmeli” dedi.
Pompeo, Kıbrıs sorununun da iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede, ABD’nin Rumlar’dan istediği, ‘Rusya ile bağlarınızı koparın’ talebi de gündeme geldi.
KKTC’YE GEÇMEDİ
Pompeo’un Kıbrıs’a gelerek sadece Rum liderle görüşmesi, KKTC’de büyük tepkiye yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzyüze yerine telefonla görüşme teklifinde bulunan Pompeo’ya, “ABD tek tarafı dinleyerek hata yapıyor, telefonla görüşmeyi uygun bulmuyoruz” yanıtı verdi.
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