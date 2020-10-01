Pompeo: İncirlik’ten çıkma planımız yok

Pompeo, Yunanistan ziyaretinde Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Türkiye ile S-400 füzeleri konusunda çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. “Türkiye’nin S-400’leri operasyonel faaliyete geçirmesini istemediğimizi açıkça söyledik. Diplomatik kanallar aracılığıyla bir çözüm bulmaya çalışıyoruz” diyen Pompeo ayrıca, “İncirlik’den ayrılmak için şimdilik herhangi bir plan yok” açıklamasını yaptı. Doğu Akdeniz’de tek taraflı eylemlerden kaçınılması ve anlaşmazlıklara uluslararası hukuka uygun şekilde diyalog yoluyla çözüm gerektiğini söyleyen Mike Pompeo, Türkiye’nin Ege’deki Yunan adalarının silahsızlandırılması isteğini destekleyip desteklemedikleri sorusuna ise, “Taleplerin, anlaşmazlıkların çözümü için uluslararası işlemler vardır. Biz her zaman askeri çatışma tehditleri ile hareket edilmemesi, uluslararası kurallara, uluslararası hukuka başvurulması gerektiğini söylüyoruz” yanıtını verdi.