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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pompeo: İncirlik’ten çıkma planımız yok

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Pompeo: İncirlik’ten çıkma planımız yok
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İncirlik üssünden ayrılmaları için şimdilik herhangi bir plan bulunmadığını açıkladı.

Pompeo, Yunanistan ziyaretinde Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Türkiye ile S-400 füzeleri konusunda çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. “Türkiye’nin S-400’leri operasyonel faaliyete geçirmesini istemediğimizi açıkça söyledik. Diplomatik kanallar aracılığıyla bir çözüm bulmaya çalışıyoruz” diyen Pompeo ayrıca, “İncirlik’den ayrılmak için şimdilik herhangi bir plan yok” açıklamasını yaptı. Doğu Akdeniz’de tek taraflı eylemlerden kaçınılması ve anlaşmazlıklara uluslararası hukuka uygun şekilde diyalog yoluyla çözüm gerektiğini söyleyen Mike Pompeo, Türkiye’nin Ege’deki Yunan adalarının silahsızlandırılması isteğini destekleyip desteklemedikleri sorusuna ise, “Taleplerin, anlaşmazlıkların çözümü için uluslararası işlemler vardır. Biz her zaman askeri çatışma tehditleri ile hareket edilmemesi, uluslararası kurallara, uluslararası hukuka başvurulması gerektiğini söylüyoruz” yanıtını verdi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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