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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 02:20 | Son Güncelleme:

Pompeo geçiş süreci için Blinken ile görüştü

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Pompeo geçiş süreci için Blinken ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken ile devir teslim sürecini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiği bildirildi.

Açıklamada, "Dünya genelinde Amerikan çıkarlarının korunması için düzenli bir şekilde yetki devrinin sağlanması amacıyla Bakan Pompeo ile bakan adayı Blinken bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

İki ismin yetki devrine kadar yakın bir şekilde çalışacağı kaydedilen açıklamada, ilgili ekiplerin de sorunsuz bir geçiş için koordinasyon halinde oldukları belirtildi.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek.

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