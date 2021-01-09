Pompeo geçiş süreci için Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiği bildirildi.



Açıklamada, "Dünya genelinde Amerikan çıkarlarının korunması için düzenli bir şekilde yetki devrinin sağlanması amacıyla Bakan Pompeo ile bakan adayı Blinken bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.



İki ismin yetki devrine kadar yakın bir şekilde çalışacağı kaydedilen açıklamada, ilgili ekiplerin de sorunsuz bir geçiş için koordinasyon halinde oldukları belirtildi.



3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek.