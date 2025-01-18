Pompeii’nin spa merkezi

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İtalya’nın ünlü antik Roma kenti Pompeii’de volkanik kaya ve kül tabakalarının altında 2 bin yıl boyunca gizli kalan ‘yüzyılda bir görülebilecek’ bir keşif gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, sıcak, ılık ve soğuk odaların bulunduğu, zarif sanat eserleri ve devasa bir dalış havuzuyla birlikte, büyük bir hamam keşfetti. Spa merkezi benzeri kompleks, son iki yılda büyük bir kazı sırasında ortaya çıkarılan görkemli bir konutun merkezinde yer alıyor.

SAUNA VE HAMAM

Hamamı kullanan kişiler mozaik döşemeli ve kırmızı duvarlarla kaplı bir soyunma odasında soyunuyorlardı. Ardından sıcak havanın alttan dolaştığı asma bir zeminle ısıtılan sıcak odaya geçip, burada hem saunanın keyfini çıkarıp hem de sıcak bir banyo yapıyorlardı. Sıcak odadan sonra, yağların vücuda sürüldüğü ve özel bir aletle (strigil) derinin kazındığı ılık odaya geçilirdi. Bunun ardından banyo, kırmızı sütunlarla çevrili ve sporcuların freskleriyle süslenmiş bir soğuk odada tamamlanırdı.