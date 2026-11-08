Polonya'yı kana bulayan saldırganın evinden cesetler çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Saldırı, cumartesi günü yerel saatle 15.00'ten hemen önce Krakow'un turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ana pazar meydanında başladı. Polise göre bir adam meydana araçla girdikten sonra "aracından rastgele insanlara" ateş açmaya başladı.

Görüntülerde insanların panik içinde kaçıştığı ve silah seslerinin net biçimde duyulduğu görülüyor. Saldırı sırasında bir tramvaya da ateş açıldı, camlar kırıldı ancak yolculardan yaralanan olmadı.

Polisler olay yerine koşarak zanlıyla çatışmaya girdi. Yetkililere göre saldırgan, saldırının başlamasından sonraki üç dakika içinde vuruldu ve daha büyük bir katliamın önüne geçildi. Gözaltına alınan 25 yaşındaki adam, silahla yaralanmasının ardından ameliyat edildikten sonra hastanede tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

BBC Verify tarafından doğrulanan görüntülerde bir polis memurunun yerdeki zanlıyla yüzleşip silahını birkaç kez ateşlediği, ardından kendisinin de yaralanmış görünerek yere düştüğü yer alıyor. Meydandaki dükkânların vitrinlerinde kurşun izleri olduğu ve yerlere cam parçalarının dağıldığı görülüyor.

SALDIRGANIN EVİNDE DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA

Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırganın evinde yapılan aramada üç ceset bulunduğunu açıkladı. Tusk, cesetlerden ikisinin kadın, birinin erkek olduğunu belirtti. Pazar günü Polonya polisi, bulunan üç kişinin saldırganın annesi, babası ve 21 yaşındaki kız kardeşi olarak teşhis edildiğini doğruladı.

Saldırganın Krakow'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evi, terörle mücadele polisinin desteğiyle arandı. Polis sözcüsü, zanlının "askeri tarzda kıyafet" giydiğini ve askeri sınıf bir silah taşıdığını belirtti. Ancak yetkililer zanlının asker olmadığını ifade etti.

Haberin Devamı

Sözcü, saldırganın aracında çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu ifade etti. Polonya medyası, zanlının ateşli silah ruhsatı bulunduğunu ve silahları aile evinden almış olabileceğini yazdı. Yetkililer, ilk soruşturmaların zanlının "aşırı sağ ideolojilerden" etkilendiğini gösterdiğini söyledi.

SALDIRGAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırıda dört kadın ve iki erkek olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. Kurbanlardan üçünün Polonyalı olduğu duyuruldu. Diğer üç kurbanın kimliği henüz belirlenemedi. Aralarında beş yabancı, iki polis memuru ve saldırganın da bulunduğu 16 kişi hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı daha sonra yaralılar arasında Avusturya, İngiltere, Almanya, Portekiz ve Rusya vatandaşları olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Tusk, yaralanan polislerin isimlerini Kıdemli Memur Jakub Kulik ve Kıdemli Memur Artur Moranski olarak açıkladı. Polonya hükümeti, saldırganı tutuklarken üç kez vurulan polis memurlarından birinin durumunun "çok kritik" olduğunu ve ameliyat edildiğini belirtti.

Polonyalılar, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına sokaklara mum ve çiçekler bıraktı.

TANIKLAR NE ANLATTI?

Saldırı, Avrupa'nın en büyük ortaçağ meydanlarından birinde, aynı zamanda popüler bir turistik noktada gerçekleşti. Ipswich'ten gelen Jonathan Balshaw, Polonyalı kız arkadaşı Dominika ile birlikte meydanın köşesindeki St Mary Bazilikası'nın dışındayken saldırının başladığını anlattı.

Haberin Devamı

Balshaw, "Kilisenin yanından ve yan kapıdan koşarak birkaç kişiyle birlikte silah sesleri kesilene kadar saklandık. Çok sayıda kurşun atıldı, 20'den fazla; birden fazla farklı silah gibi ses çıkıyordu, iki belirgin farklı ses vardı" diye konuştu.

Newcastle'dan gelen Caitlin Shasby ise arkadaşı Jon ile uzun bir hafta sonu için dün Krakow'a vardıklarını söyledi. Shasby, silah sesleri duyduklarını ancak otel yetkilileri kendilerini arayıp "Odalarınızda kalın" diyene kadar ne olduğundan emin olamadıklarını anlattı.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN TEPKİLER

Haberin Devamı

Krakow Belediye Başkanı Łukasz Gibała, kentte 11 Kasım Çarşamba gününe kadar sürecek bir yas ilan edildiğine dair kararname imzaladı.

Krakow'a giden Başbakan Donald Tusk, "Polonya'da şimdiye kadar bu kadar şiddetli bir terör vakası yaşamamıştık" dedi.

Türkiye, saldırının ardından Polonya'ya taziye mesajı gönderdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Polonya’nın Krakow şehrinde dün (7 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Polonya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, "Krakow'da bugün yaşanan korkunç silahlı saldırı karşısında şok oldum ve üzüldüm" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Polonya Büyükelçisi Tom Rose, saldırıyı "vahşi ve katilce bir saldırı" olarak nitelendirdi.

AB'nin üst düzey diplomatı Kaja Kallas, saldırının "Polonya'nın çok ötesinde hissedilecek bir trajedi" olduğunu söyledi.

Polonya'ya komşu Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyada yaptığı açıklamada saldırıyı "şok edici" diye tanımlayarak, "Ukrayna halkı adına ve şahsen, kurbanların ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.