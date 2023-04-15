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Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ikinci partisi teslim edildi

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#POLONYA#Bayraktar TB-2#Siha
Polonyaya Bayraktar TB2 SİHAların ikinci partisi teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 16:20

Polonya'nın Türkiye'den sipariş ettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) ikinci partisi Polonya ordusuna teslim edildi. Ekim ayında ilk teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA'ların ise yapılan testleri başarıyla geçtiği açıklandı.

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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların ikinci partisinin Polonya ordusuna teslim edildiğini duyurdu. Bakan Blaszczak ayrıca Ekim ayında ilk parti teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA'ların ise Miroslawiec kasabasındaki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü'nde yapılan testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN SATIN ALAN İLK NATO ÜLKESİ

Polonya, Mayıs 2021'de Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla 270 milyon dolara her birinde 6 adet SİHA bulunan 4 setlik TB2 SİHA alımı yapmıştı. Mobil kontrol istasyonları, simülatörler, yedek parça stoku, lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzeleri, eğitim ve lojistik desteğini de içeren anlaşmayla Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. İlk teslimatı Ekim 2022'de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların tümünün teslimatının ise 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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#POLONYA#Bayraktar TB-2#Siha

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