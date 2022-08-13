Oder Nehri'ne dökülen kimyasal ekolojik felakete neden oldu! İyileşmesi yıllar alacak...

Haberin Devamı

Polonya'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'nde "ekolojik bir felaket" yaşanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Oder Nehri'ne kasıtlı olarak “büyük miktarda kimyasal atık” döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etti.



Haberin Devamı

Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz verdi.Morawieckidiye konuştu.Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca ise yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton ölü balığın çıkarıldığını duyurdu. Dacadedi.Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri'nin temizlenmesi için askerler görevlendirildi. Ülkenin batısındaki Zielona Gora kentindeki bir balıkçı derneği de kirlilik nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.Yetkililer, temizlik operasyonu için Polonya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nden geçen Oder Nehri'ne 150 Polonya askerinin konuşlandırıldığını açıkladı.Alman medyası ise kimyasal atığın "cıva" olduğunu belirtirken, resmi makamlardan kimyasal atığın içeriğine dair açıklama yapılmadı. Alman yetkililer, Polonya yönetiminin nehirdeki kirlilik hakkında kendilerini bilgilendirmeyerek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti. Bir tekne kaptanının ise Alman makamlarını ölü balıklar hakkında ilk olarak 9 Ağustos'ta uyardığı öğrenildi.Almanya Federal Çevre Bakanlığı Sözcüsü Christopher Stolzenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman makamlarının durum hakkında daha fazla bilgi almak ve talep edilen her türlü yardımı sağlamak için Polonyalı mevkidaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.

BİLİM İNSANLARI: BAŞKA SEBEPLER DE OLABİLİR

Haberin Devamı

Bilim insanları iklim değişikliği de dahil olmak üzere toplu balık ölümlerinin başka sebepleri de olabileceğini düşünüyorlar.

Uzmanlar açıklamalarında 500 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olan Avrupa kıtasındaki kavuran sıcaklıkların mevcut kirliliği kötüleştirebileceğini belirtiyor.