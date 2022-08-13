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Oder Nehri'ne dökülen kimyasal ekolojik felakete neden oldu! İyileşmesi yıllar alacak...

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#Polonya#ODER#Kirlilik
Oder Nehrine dökülen kimyasal ekolojik felakete neden oldu İyileşmesi yıllar alacak...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 13:34

Polonya'nın Oder Nehri'ne dökülen kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu. Hükümet ekolojik felakete yönelik soruşturma başlatırken, nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağı ifade edildi. Yetkililer sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz verdi. Yaşanan ekolojik felaket Almanya ile Polonya arasında gerginliğe neden oldu, Alman yetkililerden sert bir açıklama geldi...

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Polonya'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'nde "ekolojik bir felaket" yaşanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Oder Nehri'ne kasıtlı olarak “büyük miktarda kimyasal atık” döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etti.

Oder Nehrine dökülen kimyasal ekolojik felakete neden oldu İyileşmesi yıllar alacak...

İYİLEŞMESİ YILLAR ALACAK

Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz verdi.

Morawiecki, "Büyük miktarda kimyasal atık, kasıtlı olarak Oder Nehri'ne döküldü. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Suçlular ağır bir şekilde cezalandırılana kadar dinlenmeyeceğiz” diye konuştu.
Oder Nehrine dökülen kimyasal ekolojik felakete neden oldu İyileşmesi yıllar alacak...

10 TON ÖLÜ BALIK ÇIKARILDI

Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca ise yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton ölü balığın çıkarıldığını duyurdu. Daca, "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri'nin temizlenmesi için askerler görevlendirildi. Ülkenin batısındaki Zielona Gora kentindeki bir balıkçı derneği de kirlilik nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.
Oder Nehrine dökülen kimyasal ekolojik felakete neden oldu İyileşmesi yıllar alacak...

150 ASKER KONUŞLANDIRILDI

Yetkililer, temizlik operasyonu için Polonya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nden geçen Oder Nehri'ne 150 Polonya askerinin konuşlandırıldığını açıkladı.

ALMANYA: KİRLİLİK HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEDİK

Alman medyası ise kimyasal atığın "cıva" olduğunu belirtirken, resmi makamlardan kimyasal atığın içeriğine dair açıklama yapılmadı. Alman yetkililer, Polonya yönetiminin nehirdeki kirlilik hakkında kendilerini bilgilendirmeyerek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti. Bir tekne kaptanının ise Alman makamlarını ölü balıklar hakkında ilk olarak 9 Ağustos'ta uyardığı öğrenildi.
Oder Nehrine dökülen kimyasal ekolojik felakete neden oldu İyileşmesi yıllar alacak...

Almanya Federal Çevre Bakanlığı Sözcüsü Christopher Stolzenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman makamlarının durum hakkında daha fazla bilgi almak ve talep edilen her türlü yardımı sağlamak için Polonyalı mevkidaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.

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BİLİM İNSANLARI: BAŞKA SEBEPLER DE OLABİLİR

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Bilim insanları iklim değişikliği de dahil olmak üzere toplu balık ölümlerinin başka sebepleri de olabileceğini düşünüyorlar.

Uzmanlar açıklamalarında 500 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olan Avrupa kıtasındaki kavuran sıcaklıkların mevcut kirliliği kötüleştirebileceğini belirtiyor.

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#Polonya#ODER#Kirlilik

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