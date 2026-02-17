×
Polonya'dan Türkiye'nin küresel sistemdeki rolüne ilişkin övgü dolu sözler

#Polonya#Türkiye-Polonya İlişkileri#AB Üyeliği
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine en güçlü desteği veren ülke olduklarını kaydederek, "Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye'yi, özellikle bölgemizde dramatik biçimde değişen dünyada, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlayan bir aktör olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bosacki, resmi temaslar için geldiği Türkiye'de, Türkiye-Polonya ilişkilerine dair konuştu.

"Polonya ve Türkiye 2009'dan bu yana stratejik ortak ve ilişkilerimiz gerçekten mükemmel düzeyde." ifadesini kullanan Bosacki, Türkiye'nin Ukrayna'ya yardımlarını ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirme yönündeki çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE 'EN GÜÇLÜ DESTEK' POLONYA'DAN

Bosacki, Rusya'nın provokasyonları, insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve bazı sabotaj eylemleri nedeniyle ciddi bir tehdit altında olunduğunu öne sürdü.

"Öte yandan biz de Türkiye'ye, Avrupa Birliği (AB) içinde muhtemelen Türkiye'nin üyeliğinin en güçlü savunucusu olarak destek veriyoruz." diyen Bosacki, iki ülke arasında savunma sanayisindeki işbirliğine dikkat çekti.

'TİCARET VE YATIRIM ZAMANI'

Bosacki, Türkiye ile Polonya arasında daha fazla ticaret ve yatırım zamanı olduğunu vurgulayarak Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Mart 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyarette ortaya konulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaştırmasının hedeflendiğini kaydetti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türk ve Polonyalı girişimci ve sanayi insanlarının katkısıyla bu hedefe 2027 ya da 2028'de ulaşacaklarını umduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİ

"Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye'yi, özellikle bölgemizde dramatik değişikliklerin yaşandığı dünyada istikrarın ve öngörülebilirliğin aktörü olarak görüyoruz." diyen Bosacki, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü de çok önemsediklerini vurguladı.

Bosacki, Ankara'nın iki ülke arasında esir takaslarına imkan sağladığını anımsatarak şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu saldırgan savaşı çözmeye yönelik daha geniş bir plan içinde de rol oynamasını umuyoruz. Hepimiz barışı umut ediyoruz ancak barışın, Rusya üzerindeki daha güçlü ve kararlı bir baskı temelinde sağlanabileceğini düşünüyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, barışın Rusya'ya savaştan daha fazla katkı sağlayacağını anlaması gerekiyor."

#Polonya#Türkiye-Polonya İlişkileri#AB Üyeliği

