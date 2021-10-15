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Polonya'dan tartışma yaratan sığınmacı kararı

#Sığınmacı#Polonya #Dünya
Polonyadan tartışma yaratan sığınmacı kararı

Polonya Parlamentosu, sınır muhafızlarına, yasa dışı şekilde ülkeye giren göçmenleri derhal sınır dışı etme yetkisi veren tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarı, sığınmacıların da aynı muameleye tabi tutulmasına imkan veriyor.

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Yeni düzenlemeyle birlikte, yasa dışı yollardan ülkeye girdikten sonra durdurulan bir yabancı, Polonya topraklarını terk etmek zorunda kalacak. Bu kişinin "6 aydan 3 yıla kadar değişen bir süre için" ülkeye girişi yasaklanacak.

Polonyalı yetkililer, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıktan hemen sonra durdurulan bir kişinin sığınma başvurusunu, bu kişi "yaşamının ve özgürlüğünün tehlike altında olduğu bir ülkeden gelmediği sürece" reddetme hakkına sahip olacak.

ULUSLARARASI HUKUUN İHLALİ

İnsan hakları kuruluşları, düzenlemenin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söylüyor.

Zira uluslararası hukuka göre, bir kişi bir ülkeye sınırını yasa dışı şekilde geçerek girse de, sığınma başvurusu yaptığında önce bu başvuru değerlendirilmeli.

İnsan hakları kuruluşları, yasa değişikliğinden önce de Polonya'yı, göçmenleri sınırda durdurmak ve onları Belarus'a geri göndermekle suçluyordu.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu Polonya'yı "sınırda olağanüstü hal uyguladığı" gerekçesiyle eleştiriyordu.

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GÖÇMEN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Polonya Temsilcisi Christine Goyer de Ağustos ayında Varşova yönetimine, "Polonya'nın imzacısı olduğu 1951 Mülteci Sözleşmesi'ne göre, sığınma talebinde bulunan kişilerin yasa dışı sınır geçişleri için bile cezalandırılmamaları gerektiğini" hatırlatmıştı.

Son dönemde özellikle Orta Doğu ülkelerinden Polonya, Litvanya ve Letonya'ya giden göçmenlerin sayısında büyük oranda artış var.

Göçmenlerin yasa dışı şekilde özellikle Belarus üzerinden bu ülkelere gittiği görülüyor.

Polonya polisi dün sabah Belarus sınırında bir göçmenin daha ölü bulunduğunu ve böylece son aylarda AB'nin doğu sınırında ölenlerin sayısının yediye çıktığını açıklamıştı.

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AB Belarus'u, muhalefet üzerindeki baskıları nedeniyle getirdiği yaptırımlarına misilleme olarak kasıtlı bir şekilde göçmen akınına yeşil ışık yakmakla suçluyor.

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#Sığınmacı#Polonya #Dünya

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