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Polonya'dan korkunç iddia! Göçmenlere uyuşturucu ilaçlar verildi

#Göçmen Krizi#Polonya#Belarus
Polonyadan korkunç iddia Göçmenlere uyuşturucu ilaçlar verildi

Polonya İçişleri Bakanlığı Polonya'nın Beyaz Rusya sınırına yaklaşanlara gönderdiği mesajda Belarus askerlerinin göçmenlere sinir sistemini bozan, uyuşturucu etkisi gösteren ilaçlar verdiğini iddia etti.

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Belarus'tan yola çıkıp Polonya sınırına giden ve ülkeye girmek için bekleyen binlerce gündem son bir haftadır AB'nin bir numaralı gündemini oluşturuyor. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 3 bin göçmen sınırda Avrupa topraklarına girmek için beklerken AB ülkeleri Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'yu suçluyor. Polonya ise ise krizin arkasında Rusya olduğunu iddia etti.

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ORTALIĞI KARIŞTIRAN MESAJ

Krizi tam ortasında Beyaz Rusya sınırına yaklaşanların telefonlarına Polonya hükümeti tarafından gönderilen bir mesaj ise ortalığı tamamen karıştırdı. Polonya hükümeti sınırlarına yaklaşan ve yabancı telefon numarası olan herkese bir uyarı mesajı gönderiyor.

"ASKERLERDEN İLAÇ ALMAYIN"

Mesajda "Polonya sınırı kapatılmıştır. Belaruslu yetkilliler size yalan söylüyor. Misnk'e geri dönün ve Belaruslu askerlerin verdiği herhangi bir ilacı kabul etmeyin" ifadeleri yer alıyor.

Polonyadan korkunç iddia Göçmenlere uyuşturucu ilaçlar verildi

Polonyalı yetkililer, Belarus'tan sınırına ilerleyen binlerce göçmeni durdurmak için Varşova ve Minsk arasındaki iki ana yoldan birini kapatarak Kuznica'daki sınır geçişini kapattı.

SINIRI GEÇTİKTEN SONRA HASTALANDI

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Polonya İçişleri Bakanlığı bu yılın başlarında sınırı geçtikten sonra hastalanan bir adam hakkındaki raporu öne sürerek Belaruslu askerlerin göçmenleri zehirlemeye çalıştığını iddia etti.

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"HAYATTA KALMANIZA YARDIMCI OLACAK" DİYE VERMİŞLER

Bakanlığa göre,Belarus güvenlik güçleri tarafından göçmenlere opioidler ve psikotrop ilaçlar verildi. Polonya'nın önde gelen güvenlik yetkililerinden Stanislaw Zaryn, yaz aylarında Litvanya'ya geçen bir grup göçmene hapların sınır ötesi yolculukta “hayatta kalmalarına yardımcı olacağı" iddiasıyla metadon verildiğini açıkladı.

GAZETECİLER VE STK'LAR DA GİREMİYOR

Hükümet, göçmenlerin rotasını engellemek amacıyla sınır bölgesine 12.000'den fazla asker, polis ve ulusal muhafız yerleştirdi. Bölge gazetecilere, yardım kuruluşlarına ve STK'lara da kapatıldı.

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#Göçmen Krizi#Polonya#Belarus

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