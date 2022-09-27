Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Polonya'dan gözdağı gibi Rusya açıklaması: Hakimiyet dönemi sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#Polonya#Doğalgaz
Polonyadan gözdağı gibi Rusya açıklaması: Hakimiyet dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 17:05

Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyan Baltık boru hattının resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretli Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor" dedi.

Haberin Devamı

Gaz akışının 1 Ekim Cumartesi itibarıyla sağlanmaya başlanacağı Baltık boru hattının resmi açılışı Polonya'nın kuzeybatısındaki Goleniow kentinde gerçekleşti.

Açılışa Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Norveç Başkakanlığı temsilcileri katıldı.

Polonyadan gözdağı gibi Rusya açıklaması: Hakimiyet dönemi sona erdi
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji güvenliği ve Rus gazından bağımsızlığını sağlama konusunda hükümetin bayrak projelerinden biri olan söz konusu boru hattının Polonya'nın uzun süredir hayali olduğunu söyledi.

Andrzej Duda, Baltık Boru hattı ile Polonya'ya gaz arzını çeşitleneceğini, ülkesinin egemenliğinin güçleneceğini ve kendilerini Rusya'dan gelen arzdan bağımsız hale getireceğini belirtti.

"GAZ ALANINDA HARAÇ, TEHDİT VE ŞANTAJLARLA İŞARETLİ RUSYA HAKİMİYETİ DÖNEMİ SONA ERİYOR"

Haberin Devamı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki törende yaptığı konuşmada, enerji bağımsızlığı, enerji özgürlüğü ve artan enerji güvenliğinden oluşan yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Bugün mutlak bir inançla gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretlenmiş Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor. Baltık boru hattı, bugünden itibaren özgürlük, bağımsızlık, güvenlik ve barışın boru hattını ifade ediyor" dedi.

Polonyadan gözdağı gibi Rusya açıklaması: Hakimiyet dönemi sona erdi
Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyan 900 kilometrelik Baltık boru hattında gaz iletimi 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Söz konusu boru hattı projesi Avrupa Birliği tarafından da ortak çıkarlara hizmet eden proje olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Polonya#Doğalgaz

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca