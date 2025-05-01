Polonya’dan Fidan’a AB toplantısına davet

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Toplantının en önemli gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Avrupa güvenliği olacak ve Türkiye’nin yeni güvenlik mimarisine katılımı konusu da ele alınacak.

ÖNCELİK AVRUPA GÜVENLİĞİ

Varşova’da bir grup Türk gazeteci ile görüşen Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Polonya dönem başkanlığının öncelikli konusunun Avrupa güvenliği olduğunu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında yaşanan jeopolitik değişimlere uygun şekilde politikalar üretmeye devam ettiklerini kaydetti. Dışişleri Bakan Yardımcısı, bir soru üzerine, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye’nin yeni Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir rol oynayacağından emin olduklarını belirtti. Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de stratejik konumda olan önemli bir güç olduğunu, Polonya’nın Türkiye’nin gelecekte oluşacak savunma yapısında yer almasından yana olduğunu kaydetti. Polonya, Avrupa’da kurulacak yeni güvenlik mimarisinin NATO çerçevesinde olması gerektiğini düşünüyor. Radwan, iki ülke askeri birimleri arasında işbirliğinin de bahsederken özellikle ortak tatbikatlar ve eğitimler sayesinde önemli bir ortaklık kurulduğunu söyledi. Mayıs ayındaki toplantının ana gündemini Ukrayna’da savaşın sona erdirilmesi, savaş sonrasında Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri olacak. Radwan Polonya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecini en başından bu yana desteklediğini ve yakından takip ettiğini de vurguladı.