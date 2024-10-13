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Polonya'dan dikkat çeken adım: Sığınma hakkını geçici olarak askıya alıyorlar

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#Donald Tusk#Polonya#Sığınma Hakkı
Polonyadan dikkat çeken adım: Sığınma hakkını geçici olarak askıya alıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 15:44

Polonya Başbakanı Donald Tusk, uzun vadeli göç stratejisi kapsamında sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu.

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları uzun vadeli göç stratejisini açıkladı. Tusk, göç üzerinde kontrolü yeniden sağlamak ve Polonya sınırlarında yasa dışı geçişi azaltmak amacıyla 'Kontrolü yeniden ele geçir, güvenliği sağla' adlı bir hükümet stratejisinin benimsendiğini açıkladı.

Sığınma hakkını geçici olarak askıya alacağını belirten Başbakan Tusk, “Göç stratejisinin unsurlarından biri de sığınma hakkının bölgesel kapsamda geçici olarak askıya alınması olacak ve bunun Avrupa'da tanınmasını talep edeceğim. Güvenliğimizi tehdit ettiğinden eminsek Avrupa fikirlerini uygulamayacağız" dedi.

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#Donald Tusk#Polonya#Sığınma Hakkı

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