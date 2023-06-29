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Polonya'dan Belarus sınırında güvenliği artırma kararı

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#Polonya#Wagner #Dünya
Polonyadan Belarus sınırında güvenliği artırma kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 15:55

Polonya, Rus paralı asker grubu Wagner üyelerinin Belarus'a gitmesinin ardından ülkeyle olan sınırını güçlendirme kararı aldı.

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Rusya'da isyan çıkaran Wagner grubu üyelerinin Belarus'a gönderilmesi kararı Polonya'da güvenlik endişelerine yol açtı.

Wagner gündemiyle bir araya gelen Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Komitesi'nin toplantısında doğu sınırının güçlendirilmesine karar verildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Komitesi Başkanı Jaroslaw Kaczynski, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile birlikte toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Belarus'ta Wagner grubunun varlığıyla ilgili yeni bir durum olduğunu söyleyen Kaczynski, "Şu an elimizdeki verilere göre 8 bin asker olacak. Bu, Ukrayna için tehlikeli bir unsur, aynı şekilde Litvanya için, belki de bizim için de potansiyel bir tehlike. Bu, bugüne kadar mücadele ettiğimiz hibrit savaşının çok daha zor, daha yeni bir aşaması olabilir. Bu nedenle doğu sınırımızı güçlendirmeye yönelik kararlar alındı" dedi.

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Söz konusu kararların geçici ve uzun vadeli olmak üzere iki şekilde olacağını belirten Kaczynski, sınıra daha fazla sayıda asker ve sınır koruma görevlisi yerleştireceklerini, sınır hattındaki tahkimat ve engellerin sayısını artıracaklarını söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise Belarus'taki Wagner grubu üyelerinin savaş deneyimi olan, ahlaki açıdan yozlaşmış kişiler olduğunu, hiçbir kurala saygı duymayan bu kişilerin tehlikeli olduklarını, bu nedenle söz konusu tedbirleri aldıklarını ifade etti.

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#Polonya#Wagner #Dünya

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