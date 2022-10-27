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Polonya’dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar

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#Polonya#Bayraktar#İha
Polonya’dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 13:43

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı. Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak “Beklemede kalın” dedi.

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Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve başarısı ile dünya çapında ilgi çeken Bayraktar TB2 insansız hava araçları bundan böyle Polonya hava sahasında da uçacak.

Geçtiğimiz sene yapılan anlaşma kapsamında siparişi verilen 24 adet Bayraktar TB2'nin Ekim ayında Polonya Ordusu envanterine gireceği açıklanmıştı.

Polonya’dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM: GELİYORLAR

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak bugün sosyal medya hesabından Bayraktar insansız hava aracının videosunu paylaştı ve “Geliyorlar” diye yazdı.

Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak “Beklemede kalın” dedi.

Polonya’dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar

İLK KEZ NATO ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLDİ

Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'nın hali hazırda kullandığı Bayraktar ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye ihraç edildi.

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alıyor.

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BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
  • 25.000 Feet Maksimum İrtifa

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