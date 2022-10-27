Polonya’dan heyecanlandıran Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar

Haberin Devamı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve başarısı ile dünya çapında ilgi çeken Bayraktar TB2 insansız hava araçları bundan böyle Polonya hava sahasında da uçacak.

Geçtiğimiz sene yapılan anlaşma kapsamında siparişi verilen 24 adet Bayraktar TB2'nin Ekim ayında Polonya Ordusu envanterine gireceği açıklanmıştı.





Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak bugün sosyal medya hesabından Bayraktar insansız hava aracının videosunu paylaştı ve “Geliyorlar” diye yazdı.

Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak “Beklemede kalın” dedi.



Haberin Devamı

Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'nın hali hazırda kullandığı Bayraktar ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye ihraç edildi.Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alıyor.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gözden Kaçmasın Atina'nın kirli Türkiye oyunu! Yunan gazetesi tek tek itiraf etti... Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR