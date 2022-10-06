Polonya’dan ABD’ye şoke eden ‘nükleer’ teklif… Putin küplere binecek!

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ABD ve müttefikleri, Putin'i nükleer kullanımdan caydırmaya çalışırken, caydırıcılığın başarısız olması durumunda Rusya üzerinde maksimum cezai etkiye sahip olacak ve belki de savaşı tırmandırma riskini de içerecek olası tepkiler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Tam bu kritik anda Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan gelen açıklamaysa ‘nükleer sinyalleşmenin’ en son ve en tehlikeli örneği oldu. Bu açıklama ve sonrasında olacakların dünyayı topyekûn bir nükleer savaşa sürükleme ihtimali bir süre daha korku yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

“ABD’NİN NÜKLEER SİLAHLARINI BİZE GETİRİN”

Polonya, Putin'in tehditlerine karşı artan korkular arasında ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmayı önerdi.

Öte yandan nükleer savaş başlıklarını Rusya'ya yaklaştırmak onları askerî açıdan daha az kullanışlı hale getireceğinden, talep büyük bir çoğunluk tarafından sembolik olarak görülüyor.

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Polonya, Vladimir Putin'in işgalci ordusunu bozguna uğratmak için Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya başvurabileceğine dair artan korkular arasında, kendi topraklarında ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Tüm bu gelişmelerin ortasında 4 Rus savaş jeti Polonya hava sahasına girdi. İtalyan hava kuvvetlerine ait jetler de buna karşılık Polonya'dan havalandı. İtalyan jetleri 'Baltık Hava Polisi' denetleme filosu kapsamında Polonya'da bulunuyor

HAMLE SADECE TAKTİKSEL OLABİLİR

Uzmanlara göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın talebi, aslında sadece taktiksel bir hamle. Ayrıca Beyaz Saray, henüz böyle bir talep almadığını söyledi.

ABD'li bir yetkili “Bu konunun gündeme geldiğinden haberdar değiliz. Bu yüzden konuyla ilgili olarak sizi ancak Polonya hükümetine yönlendirebiliriz.” dedi.

ABD yönetimleri tarafından yürütülen önceki savaş oyunları, Putin'in ruh hali üzerindeki belirsizlik ve Ukrayna'ya ilişkin devasa yanlış hesaplamalar sicili göz önüne alındığında, bu hamlenin iyi ve ancak karmaşık bir hamle olduğunu söylemek mümkün.

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BELARUS’UN HEMEN ARDINDAN…

Duda'nın nükleer silahları ülkesine çağırmakla ilgili sözleri, komşu Belarus'un anayasasında Rus nükleer silahlarının kendi topraklarında konuşlandırmasına izin veren yasa değişikliğinin hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Polonya cumhurbaşkanı, Polonya'nın pilotlarının, kendi topraklarında depolanan ABD nükleer bombalarını taşıyan uçakları uçurmak için eğitildiği bir ‘nükleer paylaşıma’ katılmasının kendileri için potansiyel bir fırsat olduğunu söyledi. Rusya, ağustos ayında Kaliningrad'a birçok MiG-31-K jeti yolladı. Bu savaş uçaklarına nükleer başlık da eklenebilen Kinzhal hipersonik füzeleri yerleştirildi

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DUDA: KONUYU ONLARA AÇTIK

Gazeta Polska'ya konuşan Duda “ABD'nin böyle bir olasılığı düşünüp düşünmediği konusunda Amerikalı liderlerle konuştuk. Konuyu onlara açtık.” dedi.

ANLAŞMALARIN BOZULMASI ANLAMINA GELECEK!

ABD nükleer silahlarının Polonya'ya taşınması, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) ve NATO'nun nükleer silahları konuşlandırma planının olmadığını belirttiği, 1997'de imzalanan Nato-Rusya Kurucu Yasası'nın ihlali olacaktır.

Öte yandan Rusya da bu anlaşma kapsamındaki kendi taahhütlerini çoktan ihlal etti.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS), Soğuk Savaş’ın ardından ABD'nin Avrupa'da 100 nükleer silaha sahip olduğunu tahmin ediyor.

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Bunların hepsi, Rusya ile bir savaş durumunda askeri olarak eskimiş ve hiçbir görevde kullanılamayacak B61 bombalarıdır. Silah kontrolü uzmanları uzun süredir bu silahların Avrupa'dan çıkarılması çağrısında bulunuyor.

ABD, AVRUPA’DAKİ NÜKLEER SİLAHLARINI YENİLEDİ

Ancak, bu yıl hizmete girmesi beklenen ve bombaların düşüşünün yönlendirilmesine izin veren kanatçıklarla bu silahların hepsi ‘B61-12’ olarak modernize edildiler. Bombalar ayrıca, onları potansiyel olarak aktif ABD nükleer cephaneliğinin bir parçası haline getirecek olan yeni F-35A Lightning II gizli savaş uçakları tarafından taşınacak şekilde tasarlandı.

FAS'ın nükleer bilgi projesi direktörü Hans Kristensen, Avrupa'daki B61-12 depolama sahalarının iyileştirildiğini ve güçlendirildiğini söyledi ve bunun Rusya'nın konvansiyonel füzelerinden gelen artan tehdide karşı korumak için yapıldığını ekledi. Polonya ve Almanya'nın dışişleri bakanları iki gün önce Varşova'da bir araya gelip savaşla ve ülkeleri arasındaki işbirliğiyle ilgili görüştüler

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POLONYA’NIN ZAMANLAMASI VE ABD’NİN ‘FELAKET’ UYARISI

Polonya konuyu nükleer silah kullanma olasılığının soğuk savaştan bu yana ve muhtemelen bu ay 60 yıl önceki Küba füze krizinden bu yana herhangi bir zamandan daha yüksek olduğu bir zamanda gündeme getirdi.

Beyaz Saray, Putin'in nükleer silah kullanmaya başvurması halinde yaşanacak felaket sonuçlar konusunda uyarı yaptı ama bu felaketi tanımlamaktan kaçındı. ABD ayrıca Rus yetkilileri özel olarak uyardığını söyledi, ancak bu uyarıların ne kadar spesifik olduğu hâlâ net değil.