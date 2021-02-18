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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası

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Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası
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Polonya'da eğitim gördüğü okulda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ın katili 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 2019'da Kızıltaş'ı öldüren Emil B. mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Başkent Varşova'da düzenlenen duruşmada, büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra Kızıltaş'ın babası ve sanığın ailesi katıldı.

İddianamede, sanığın uyuşturucu bağımlısı olmadığı ve suçu kasten işlediği belirtilerek, Emil B'nin işlediği suçu kabul etmesi ve Yakup Kızıltaş'ın babasından özür dilemesi dışında hafifletici sebep bulunmadığı kaydedildi.

Mahkeme kararında, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Polonya kanunlarına göre en yüksek ceza olan 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasına ve Kızıltaş'ın babasına 23 bin avro, erkek kardeşine ise 12 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Temyiz yolu açık olan hüküm kesinleşinceye kadar sanığın geçici tutukluluk halinin devamına karar verildi.

 

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