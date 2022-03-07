Polonya’da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü

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Tren istasyonunda gelen mültecilere ilk müdahalenin yapıldığını belirten hemşire Dominika Janas, “Ukrayna’dan kaçıp buraya gelen insanların bulunduğu Rzeszow tren istasyonundayız. Onlar, kitleler halinde savaştan kaçıp geliyorlar. Herkese ihtiyaçları dahilinde, sahip olduğumuz sağlık noktasında destek sağlayıp yardımcı oluyoruz. Bizler 24 saat çalışıyoruz ve günde 50 ila 100 insan görüyoruz. Çocuklardaki vakalarda gördüğümüz başlıca sağlık ihtiyaçları arasında birçok şey var. Çocuklar üşümüş durumda, 2 veya 3 gün boyunca yemek yememişler ve soğuk yedikleri şeyleri sindiremedikleri için de ishal olmuşlar. Üşüyorlar, uykusuz ve susuz kalıyorlar. Tüm bu stresten buraya geldiklerinde uzaklaşabiliyorlar. Şu anda tüm bu kadınları, çocukları ve yaşlıları görmek çok üzücü çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar ve kalacak yer alıyorlar. Evsiz kaldılar. Geri dönecek hiçbir yerleri yok ve en kötü olan da sağlık ve fiziksel durumları değil, zihinsel sağlıkları. Ağlıyorlar, bize sarılıyorlar, nasıl hissettiklerini söylüyorlar ve bu bizim için de son derece moral bozucu” dedi.

