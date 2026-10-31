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Polonya’da siyasi kriz... Polis Anayasa Mahkemesini bastı

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#Donald Tusk#Polonya#Anayasa Mahkemesi Baskını
Polonya’da siyasi kriz... Polis Anayasa Mahkemesini bastı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 07:00

POLONYA’da hükümet ile yargı organları arasında aylardır süregelen yetki mücadelesi, dün gece yaşanan gelişmeyle derin bir krize dönüştü.

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Başbakan Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetinin talimatı doğrultusunda emniyet güçleri, başkent Varşova’da bulunan Anayasa Mahkemesi’nde (Tribunal Konstytucyjny) arama ve güvenlik operasyonu başlattı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde kalkanlı ve kasklı polislerin bina çevresinde konuşlandığı görüldü. Ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) temsilcileri, polis müdahalesini sert bir dille eleştirerek yaşananları “yargıya yönelik bir darbe kalkışması” olarak nitelendirdi. Tusk’ın yargı üzerindeki baskıyı artırmak ve mahkemenin işleyişini fiilen kilitler hale getirmek için polise hukuksuz talimat verdiği iddia edildi.

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CUMHURBAŞKANI SENEGAL’DEN DÖNDÜ

Öte yandan müdahalenin, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin resmi bir ziyaret kapsamında yurtdışında bulunduğu sırada gerçekleşmesi de muhalefetin tepkisini çeken bir diğer unsur oldu. Nawrocki, Senegal’e gerçekleştirdiği ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldı Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya’da olmalıdır. Senegal’e yaptığım uçuşu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum” ifadelerini kullandı. Muhafazakâr muhalefetin desteklediği Nawrocki ile liberal Başbakan Tusk arasında özellikle yargı kurumlarının yönetimi konusunda uzun süredir mücadele yaşanıyor.

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#Donald Tusk#Polonya#Anayasa Mahkemesi Baskını

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