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Polonya'da madende göçük

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#Polonya#Maden#Göçük
Polonyada madende göçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:01

Polonya'da bir madende meydana gelen göçük nedeni ile 2 işçi hayatını kaybetti,. Yetkililer 10 kişinin yaralandığını, madende mahsur kalan bir madenciyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Polonya'nın güneyindeki Myslowice kentinde faaliyet gösteren Myslowice-Wesola madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği bölgedeki 15 madenciden 11'i kaçmayı başarırken, 4 madenci mahsur kaldı. Kaçmayı başaran madencilerden 9'u hafif yaralı olarak çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 870 metre derinlikte meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sabah saatlerinde çıkarmayı başardığı 1 madenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Halen göçük ve metan gazı patlaması riski bulunan madende çalışmalarını güçlükle yürüten kurtarma ekipleri, 2 madencinin de cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan dördüncü madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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#Polonya#Maden#Göçük

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