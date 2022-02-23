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Polonya’da koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor

#Polonya#Koronavirüs#Kısıtlama
Polonya’da koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor

Polonya’da 1 Mart'tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının gevşetileceği açıklandı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile düzenlediği basın toplantısında ülkede 1 Mart itibarıyla Covid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gidileceğini bildirdi.

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Omicron mutasyonunun yol açtığı can kayıplarının tahmin edilenin çok daha altında olduğunu kaydeden Morawiecki, gerçekleştirdikleri çok sayıda tıbbi konsültasyonun ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında getirdikleri kısıtlamalarda geniş kapsamlı değişikliklere gitme karar aldıklarını duyurdu. Buna göre çeşitli kurum ve işyerlerine getirdikleri kapasite sınırlamalarının 1 Mart'tan itibaren kaldırılacağını ifade eden Morawiecki, kapalı mekanlardaki maske takma zorunluluğunun, Covid-19 tespit edilen kişi ile temaslıların izolasyonunun ve yurt dışından gelenlere uygulanan zorunlu karantinanın da devam edeceğini belirtti.

KAMU ÇALIŞANLARI İŞ YERLERİNE DÖNÜYOR

Yeni alınan kararla birlikte karantina ve izolasyon süreleri 7 güne indirilirken, kafe, restoran gibi yeme-içme mekanları içeride ve dışarıda sınırsız sayıda müşteri kabul edebilecek. Spor salonları, oteller, sinema, tiyatro, galeri gibi kültür-sanat kurumlarına getirilen ziyaretçi kısıtlamaları da kaldırılırken, 15 Aralık 2021 tarihinden bu yana kapalı olan gece kulüpleri ve diskotekler yeniden açılacak. Bir süredir evden çalışan kamu sektörü çalışanları ise yeniden iş yerlerine dönecek.

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SON 24 SAATTE 360 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, kısıtlamalarda gevşeme kararını toplumda Covid-19’a karşı oluşan antikor seviyesinin yüzde 90 düzeyine ulaşması nedeniyle aldıklarını söyledi. Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 20 bin 456 yeni Covid-19 vakası tespit ettiklerini, 360 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Son rakamlarla birlikte salgının başından beri Polonya'da tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 602 bin 680'e, can kaybı ise 110 bin 517'ye yükseldi.

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