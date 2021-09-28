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Avrupa'nın göbeğinde yamyam cinayeti!

#Yamyam Cinayeti#Polonya#Dünya
Avrupanın göbeğinde yamyam cinayeti

Polonyalı bir adam, yaklaşık yirmi yıl öncesine dayanan davada, beş arkadaşıyla beraber kimliği hiçbir zaman belirlenememiş bir kurbanı öldürüp parçalarını yemekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kan donduran davada her şey 2017 yılında olaya karışan adamlardan biri olan Zbigniew B'nin ölüm döşeğinde itirafta bulunmasıyla başladı. Müteakip soruşturmada polis, kalan dört kişinin ifadelerini aldı.

Davanın açılması esas olarak, kurbanı yemiş olan ve mahkemeye göre birkaç kez cinayet gecesini açık ve tutarlı bir şekilde anlatan Rafal O'nun ifadesine dayanıyordu.

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Robert M., 2002 yılında Polonya'daki Lugi köyünde içki içtikten sonra kurbanla tartıştı. Robert ve arkadaşları kavga ettikten sonra adamı yakındaki bir gölün kenarına götürdüler

ADAMI PARÇALARINA AYIRIP PİŞİRDİLER

Zbigniew B. adamın üzerine oturdu ve boğazını kesti, ardından kafasını kesti, kıyafetlerini çıkardı, vücudunun içini çıkardı ve vücudunun geri kalanından beş yumuşak doku parçasını kesti. Keslen parçaları şişelere koyup açık ateşte pişirdiler.

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SESSİZLİK ANLAŞMASI İÇİN CESEDİ YEDİLER

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İddiaya göre Robert M. dört suç ortağından kurbanın etinin parçalarını yiyerek bir sessizlik anlaşması imzalamalarını istedi.

Cesedin kalıntıları daha sonra göle atıldı, ancak müfettişler kurbanın kim olduğu ve nereden geldiği asla öğrenemedi. Kurban, hiçbir kayıp kaydına uymuyor, sanıklardan hiç biri de isim vermedi.

25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Cesede saygısızlık suçlamaları zaman aşımına uğradı ancak asıl azmettirici Robert M.'nin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Savunma avukatı Monika Widacka, mahkumiyetin "Yıllar sonra ifade veren, alkol sorunları ve akıl hastalığı olan bir kişinin ifadesine" dayandığını söyleyerek temyize gideceklerini söyledi. Cinayette rolü olduğunu ısrarla inkar eden Robert M. kararı duyunca, “Bunu kesinlikle beklemiyordum. Şaşırdım." dedi.

 

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#Yamyam Cinayeti#Polonya#Dünya