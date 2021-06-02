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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Polonya'da ilginç cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi

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Polonya'da ilginç cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi

Polonya hükümeti cep telefonu ve kazalarla ilgili artan istatistikten sora yeni bir karar alarak yaya geçitlerinde cep telefonu kullanımını yasakladı.

Polonya'da yaya geçitlerinde cep telefonu kullanılmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Polonya Radyosunun haberinde, ülkede trafik kazalarında can kayıplarını azaltmaya yönelik yapılan bir yasa kapsamında trafikte yayaların cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemenin de uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Haberde, yasanın otoyollarda iki araç arasındaki fren mesafesini yeniden düzenlediği ve bagajda yolculuk yapılmasını yasakladığı belirtildi.

Düzenlemenin yalnız sürücülere yönelik olmadığı, yayaları da kapsadığı belirtilen haberde, yayaların karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanmasının yasaklandığı aktarıldı.

Geçen yıl Polonya'da trafik kazalarında 2 bin 500 yayanın hayatını kaybettiği, bu yönüyle ülkenin Avrupa Birliği'nde en ön sırada olduğu belirtildi.

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