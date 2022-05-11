Polonya'da heyecanlandıran keşif! Kayıp Nazi hazinesi bulundu mu?

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Nazi Ordusu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın güneyindeki Minkowskie kasabasındaki eski bir sarayın altına gömdüğünü düşünülen 10 ton altının çıkarılması için düğmeye basan Polonya'dan ilk somut sonuç geldi.

Naziler teneke kutuyu gömerken bölgenin nasıl göründüğüne dair bir çizim



Sarayın altındaki hazinede Kızıl Ordu’ya mallarını kaptırmak istemeyen dönemin zengin Almanları tarafından Nazi askerlerine teslim edilen eşyaların da yer aldığı tahmin ediliyor.

Bir askerin günlüğünde çıkan harita sonrası yeri belirlenen 18. yüzyıldan kalma sarayın altında geçtiğimiz Mayıs ayının başından beri aramalar yapılıyordu. Kazıyı yapan ekip Nazilerin kayıp hazinesini sakladığı düşünülen metal bir kutuya ulaştıklarını açıkladı.

10 TON ALTIN VE ÇOK SAYIDA DEĞERLİ EŞYA

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Yüzeyin yaklaşık 3 metre altında bulunan kutunun 4 ton ağırlığında ve 1 buçuk metre uzunluğunda olduğu açıklandı. Coğrafi radar araması kullanılarak yapılan keşifle beraber 10 ton altının yanı sıra dönemin değerli eşyalarının da ortaya çıkması bekleniyor.



Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolduğu öne sürülen altın ve mücevher dolu Nazi treninde yer alan tüm değerli eşyaların da bu sarayın altında olduğu düşünülüyor.

Söz konusu zırhlı trenin 1945’te Sovyet güçleri yaklaşırken, bugünkü Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor. Olay ‘Nazi altın treni’ ya da ‘Breslau altınları’ olarak biliniyor.



Breslau altınları, çok sayıda değerli eşya ve mücevheri içeren hazinenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nazi subayı Heinrich Himmler'in Dördüncü Reich'ı kurma emri ile çalındığı düşünülüyor. O zamanlar bir Alman şehri olan Breslau, Hitler'in Üçüncü Reich'ının en zenginlerinden biriydi.



Altında Nazi altınlarının saklı olduğu düşünülen 18. yüzyıldan kalma saray

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Saraydaki bir başka hazinenin, Hitler'in ırk teorilerine kanıt bulmak amacıyla dünyanın dört bir yanından toplattığı kutsal eşyaları içerdiği düşünülüyor.Aramaya öncülük eden Silesian Bridge Foundation'dan Roman Furmaniakdedi.

ÇIKARILMASI İÇİN İZİN BEKLENİYOR

Silesian Bridge Foundation şimdi kutuyu yüzeye çıkarmak için izin bekliyor. Ekip lideri Furmaniak "10 bölgede daha kazıya başlamak için hazırlıklar yapıyoruz. Bizi her yerde 'hazine avcısı' olarak tanımlıyorlar ama biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz bu hazineyi hak sahiplerine teslim etmek." dedi.