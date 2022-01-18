Polonya’da günlük 60 ile 140 bin vaka bekleniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Tüketiciye koruma zırhı geliyorTüketiciye koruma zırhı geliyor!#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Putini kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirvePutin'i kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirve!#Rusya
Genç Belfunun büyük başarısı Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...Genç Belfu'nun büyük başarısı! Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...#Belfu Berkol
Erdoğan, Arnavutluk Meclisinde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısıErdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Adada buluştular 5 milyon euroya...Ada'da buluştular! 5 milyon euroya...#Fenerbahçe
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsinizMilyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsiniz!#Tüketici Hakları Yönetmeliği
THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü İlker Aycı CNN TÜRKte anlattıTHY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı#İlker Aycı
Poroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebiPoroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebi#Petro Poroşenko
Panikten duvara çarptıPanikten duvara çarptı!#Oğuzhan Koç
Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...#Coşkun Sabah
HABERLERDünya Haberleri

Polonya’da günlük 60 ile 140 bin vaka bekleniyor

#Polonya #Koronavirüs#Kovid-19
Polonya’da günlük 60 ile 140 bin vaka bekleniyor

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede Covid-19’un beşinci dalgasının başladığını ve gelecek ayın ortasında günlük 60 ile 140 bin arası vaka beklediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında, ülkede Covid-19’un beşinci dalgasının yavaş yavaş başlamakta olduğunu, çalıştıkları model gereği beşinci dalgada zirvenin gelecek ayın ikinci yarısında görüleceğini ifade etti.

Ülkede Omicron mutasyonu vakalarının gün geçtikçe arttığını belirten Niedzielski, uzmanlarla birlikte yaptıkları analizler neticesinde ülkede, gelecek ayın ikinci yarısından itibaren günlük vaka sayılarının 60 bini bulacağını belirtti.

En kötü senaryoya göre günlük vaka sayısının 140 bini bulabileceğini kaydeden Niedzielski, beşinci dalgaya hazırlık kapsamında hastanelere yatak ve oksijen tüpü sevkiyatının da sürdüğünü aktardı.

İhtiyaç duyulması halinde ordudan yardım almak için çalışmalarını sürdüren Polonya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte ülkede 10 bin 445 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Haberin Devamı

Salgının başından bu yana 4 milyon 323 bin 483 vaka görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 309 olarak kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polonya #Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki