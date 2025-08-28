×
HABERLERDünya Haberleri

Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 22:26

Polonya'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında ülkeye ait bir F-16 savaş uçağı düştü.

Polonya'nın PAP haber ajansı, ülkenin orta kesimlerindeki Radom'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, "Radom'da bir trajedi meydana geldi. Hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

#Polonya#F-16#ABD

