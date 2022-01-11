Polonya’da Covid-19 nedeniyle can kayıpları 100 bini geride bıraktı

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Covid-19’un tüm dünyada hızla yayılmasının ardından birçok ülke sıkı tedbirler alarak kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

Nüfusunun yüzde 55,8’i aşılı olan Polonya’da bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçtiği açıklandı.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 493 olarak kaydedildiğini ve böylece ülkede toplam can kaybının 100 binin üzerine çıktığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun aşısız kişiler olduğunu aktaran yetkililer, can kayıplarının yaklaşık 24 bininin geçtiğimiz Ekim ayında kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.