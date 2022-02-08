Polonya'da 4. doz aşı uygulaması başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anı kameradaÜsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada#Istanbul
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Korkutan rapor Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldiKorkutan rapor! Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldi#UNESCO
Dünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan varDünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan var!#Astrazeneca
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Oyuncu Wilma Ellesin dolandırıcılık davasında kararOyuncu Wilma Elles'in dolandırıcılık davasında karar#Wilma Elles
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
HABERLERDünya Haberleri

Polonya'da 4. doz aşı uygulaması başladı

#Polonya #Kovid Aşısı#Koronavirüs
Polonyada 4. doz aşı uygulaması başladı

Polonya'da korona virüsle mücadele kapsamında 4. doz aşılama işlemi başladı. İlk etapta kanser tedavisi, organ nakli, HIV virüsü, diyaliz gibi nedenlerle bağışıklık sistemi yetmezliği görülen 200 binin üzerinde hastanın aşılanması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz korona virüse karşı 4. doz aşılama işlemine başladıklarını duyurdu.

3. dozda olduğu gibi 4. dozun da ilk olarak bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişilere yapılacağını belirten Sözcü Wojciech Andrusiewicz, söz konusu kişilerin sayısının 200 binin üzerinde olduğunu aktardı.

Aşıya sevk işleminin sistem tarafından hastaların hesabına otomatik olarak verileceğini belirten Andrusiewicz, 4. doz aşı için 3. dozun üzerinden 5 ay süre geçmesi gerektiğini kaydetti. Buna göre ilk önce kanser tedavisinden kaynaklanan immün yetmezlik, organ nakli sonrası görülen primer immün yetmezlik görülen kişiler ile HIV hastaları ve kronik diyaliz hastalarına 4. doz yapılacak.

Vatandaşlarını yalnızca Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın onay verdiği Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson&Johnson ve AstraZeneca ile aşılayan Polonya, 3. ve 4. doz aşılama işleminde ise sadece Pfizer/BionTech ve Moderna aşılarını kullanıyor.

Haberin Devamı

Bugüne kadar 21 milyon 872 bin 680 kişinin tam aşısının tamamlandığı 38 milyonluk ülkede salgının başından bu yana görülen vaka sayısı 5 milyon 188 bin 184 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 bin 607 olarak açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polonya #Kovid Aşısı#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi