Polonya'da 4. doz aşı uygulaması başladı

Haberin Devamı

Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz korona virüse karşı 4. doz aşılama işlemine başladıklarını duyurdu.

3. dozda olduğu gibi 4. dozun da ilk olarak bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişilere yapılacağını belirten Sözcü Wojciech Andrusiewicz, söz konusu kişilerin sayısının 200 binin üzerinde olduğunu aktardı.

Aşıya sevk işleminin sistem tarafından hastaların hesabına otomatik olarak verileceğini belirten Andrusiewicz, 4. doz aşı için 3. dozun üzerinden 5 ay süre geçmesi gerektiğini kaydetti. Buna göre ilk önce kanser tedavisinden kaynaklanan immün yetmezlik, organ nakli sonrası görülen primer immün yetmezlik görülen kişiler ile HIV hastaları ve kronik diyaliz hastalarına 4. doz yapılacak.

Vatandaşlarını yalnızca Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın onay verdiği Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson&Johnson ve AstraZeneca ile aşılayan Polonya, 3. ve 4. doz aşılama işleminde ise sadece Pfizer/BionTech ve Moderna aşılarını kullanıyor.

Haberin Devamı

Bugüne kadar 21 milyon 872 bin 680 kişinin tam aşısının tamamlandığı 38 milyonluk ülkede salgının başından bu yana görülen vaka sayısı 5 milyon 188 bin 184 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 bin 607 olarak açıklandı.