Polonya yüzünü Rusya'ya çevirdi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya ile ilişkilerini geliştirmenin, bir yıllık hükümetinin önceliği olmaya devam ettiğini söyledi.

Tusk, parlamentoda hükümetinin icraatıyla ilgili yaptığı konuşmada, Varşova ile Moskova arasındaki ilişkilerin geçen yaz Gürcistan savaşı nedeniyle gerildiğini, kendisinin ilişkilerin onarılması yollarını aradığını söyledi.



Avrupa yanlısı lider olarak nitelenen Tusk, açıklamalarında her zaman Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi gereğinden bahsetti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, özellikle Polonya'nın ABD'nin füze kalkanı projesi kapsamında topraklarına üs kurmasına izin vermesi kararıyla

gerilmişti.

