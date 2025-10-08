Polonya ve Baltık’tan büyük tepki… Merkel’in Rusya sözleri ortalığı karıştırdı

Haberin Devamı

Merkel, Macar Partizan gazetesinin Youtube kanalına yaptığı açıklamada Polonya ve Baltık ülkelerinin 2021’de Vladimir Putin ile AB öncülüğünde yürütülen müzakerelere karşı çıkmasının, bir yıl sonra Putin’in “saldırganlığına” dolaylı katkıda bulunduğunu iddia etti.

‘ZARARLI AÇIKLAMALAR’

“Haziran 2021’de Putin’in (2015 tarihli) Minsk Anlaşmasını artık ciddiye almadığını hissettim ve bu yüzden Avrupa Birliği olarak Putin’le doğrudan konuşabileceğimiz yeni bir format istedim” diyen Merkel, Polonya ve Baltık ülkelerinin buna karşı çıktığını ifade etti. AB’nin Rusya’ya karşı ortak politika belirleyememesinden endişe duyan bu ülkelerin itirazları nedeniyle önerisinin hayata geçemediğini ifade eden Merkel, “Bu ülkeler Putin’in Ukrayna savaşında kısmen suçludur” dedi. Merkel’in açıklamaları Baltık ülkeleri ve Polonya’da büyük tepkiyle kaşılandı. Polonya Eski Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Angela Merkel hiç bu kadar düşüncesiz, aptalca ve zararlı bir açıklama yapmamıştı” diye tepki gösterdi.