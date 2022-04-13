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Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri Kiev'de Zelenski ile bir araya gelecek

#Polonya #Ukrayna#Zelenski
Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri Kievde Zelenski ile bir araya gelecek

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e doğru yola çıktı.

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Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkelerimiz Ukrayna'ya ve Başkan Zelenskiy'ye desteğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü de İngiltere Başbakanı Boris Johnson Başkent Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

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Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 48 gün önce ülkelerini işgale başlayan Rus güçlerinin "telafisi imkansız" kayıplar verdiğini söyledi.

Volodimir Zelenski, "Rusya'nın nasıl böbürlenerek 48 saatte Kiev'i ele geçireceğini açıklamasını musunuz? 48 saat 48 gün oldu. Rus ordusunun kayıpları Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 10 yıldan uzun sürede verdiği kayıpları aştı. Bu kayıpların telafisi yok" dedi.

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24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rus birlikleri son dönemde başkent Kiev çevresinden çekilmişti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerine takviye birlikler göndermişti.

 

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#Polonya #Ukrayna#Zelenski

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