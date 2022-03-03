Polonya sınırına kadar yürüdü: Sean Penn Ukrayna'dan ayrıldı

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Ülkeden çıkabilmek için Ukraynalıların kullandığı yolu tercih eden Penn, Polonya sınırına gitti. Usta oyuncu, uzun bir araç kuyruğunun yanı başında elinde bavulu ve sırtında çantasıyla Polonya sınırına doğru yürüdüğü bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Penn bu kareye ilişkin, “Ben ve iki çalışma arkadaşım, arabamızı yol kenarına bırakarak Polonya sınırına doğru kilometrelerce yürüdük. Fotoğraftaki hemen hemen tüm otomobiller kadınlar ve çocuklarla dolu. Birçoğunda bavul bile yok, sahip oldukları tek değerli şey arabaları” diye yazdı.

Sean Penn, geçen hafta Rusya işgalinin ilk gününde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksi ile bir araya gelmişti.