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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Sınırda bekleyiş aylar sürebilir

#Polonya#Belarus#Sınır
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Sınırda bekleyiş aylar sürebilir

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırındaki krizin aylarca ve belki de yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu.

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Blaszczak, Polonyalı Radyo Jedynka’ya yaptığı açıklamada, “Sınırdaki durumun hızlı bir şekilde çözülmeyeceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Aylarca sürebilir, umarım yıllarca sürmez” dedi. Bu arada Polonya sınır muhafızları, salı gecesi 161 yasadışı geçiş girişimi tespit ettiklerini açıkladı.

Aynı gece mültecilerle çıkan çatışmada bir sınır muhafızı ile bir asker ve dokuz polis memuru yaralandı. Belarus ve Rusya, Polonya’nın sınırdaki müdahalesine sert tepki gösterirken, BM’den de göçmenlere karşı güç kullanılmaması çağrısı geldi. Polonya sınırındaki göçmenlerin bir kısmı Belarus’ta ormanlık alandaki kampa geri döndü. Bir kısmı geceyi geçirmek için hazırlanan lojistik merkeze geçerken, bazıları sınır noktası yakınında kamp kurdu.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Sınırda bekleyiş aylar sürebilir

LUKAŞENKO İLE İLK TEMAS

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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’yu tanımayan Avrupa liderleri, ilk kez Lukaşenko ile temaslarda bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, krize ilişkin Lukaşenko ile doğrudan temas kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüştü. Ancak Polonya hükümeti, söz konusu temasların ‘doğru olmadığını’ savunarak tepki gösterdi. AB ve ABD, geçen yılki Belarus seçimlerini meşru saymadıkları gerekçesiyle Lukaşenko’yu tanımıyor ve Belarus’a ekonomik yaptırım uyguluyorlar.

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#Polonya#Belarus#Sınır

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