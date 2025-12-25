Polonya, Rus ordusuna ait uçağa müdahale etti

Haberin Devamı

NATO’nun doğu kanadında hava sahası gerginliği devam ediyor. Polonya savaş uçakları, hava sahasına yakın uçan bir Rus keşif uçağını Baltık Denizi üzerinde engelledi.

Polonya ordusundan yapılan açıklamada, "Polonya savaş uçakları, bu sabah Baltık Denizi uluslararası sularında Rusya’ya ait bir keşif uçağını tespit etti, görsel olarak tanımladı ve sorumluluk alanlarından çıkarttı. Uçak, Polonya hava sahası sınırlarına yakın uçuyordu" ifadelerine yer verildi.

Ordu ayrıca gece saatlerinde, Belarus yönünden Polonya hava sahasına bazı nesnelerin girdiğinin gözlemlendiğini belirterek, "Detaylı analiz sonrası, bunların büyük ihtimalle rüzgarın yönüne ve hızına göre hareket eden kaçak balonlar olduğu belirlendi" denildi.

SINIRDA HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU

Açıklamada, Belarus sınırındaki Podlaskie bölgesi üzerindeki hava sahasının bir kısmının, güvenliği sağlamak amacıyla sivil trafiğe geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.

NATO’nun doğu kanadındaki ülkeler, Eylül ayında 3 Rus askeri uçağının Estonya hava sahasını 12 dakika ihlal etmesinin ve Polonya hava sahasına 20’den fazla dronun girmesinin ardından, muhtemel hava sahası ihlallerine karşı yüksek alarm durumu ilan etmişti.