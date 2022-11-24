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Polonya duyurdu: İsveç ve Finlandiya için Macaristan'dan söz aldık

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#POLONYA#MACARİSTAN#NATO
Polonya duyurdu: İsveç ve Finlandiya için Macaristandan söz aldık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 17:13

Polonya Başbakanı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan bir ay içinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vereceklerine dair söz aldıklarını söyledi. Öte yandan Polonya yönetimi, 50'ye yakın ülkeye Almanya'dan talep ettiği savaş tazminatını alamadığını belirterek taleplerin nedenlerinin yer aldığı diplomatik nota gönderdi.

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, basın toplantısında, "Başbakan Orban'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamasını istedim. Yeni yılın ilk parlamento oturumunda, onayın gerçekleşeceğine dair bir söz aldım." dedi.

POLONYA'DAN 50'YE YAKIN ÜLKEYE NOTA

Öte  yandan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk katıldığı radyo programında Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO, AB ve Avrupa Konseyi üyesi 50'ye yakın ülkeye diplomatik nota gönderdiğini açıkladı.

Söz konusu notanın Polonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında işgal altındayken uğradığı kayıplar için Berlin hükümetinden tazminat alma çabalarını içerdiği belirten Mularczyk, "Burada önemli olan, Polonya'nın uluslararası arenadaki ortaklarının Berlin'den savaş tazminatı istenmesinin nedenlerini bilmesi. Uluslararası kamuoyunun, politikacıların ve diplomatların iddialarımızın asıl dayanaklarının ne olduğunu ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'nın fiilen herhangi bir tazminat almadığını bilmeleri önemli" şeklinde konuştu.

Mularczyk, geçtiğimiz Ekim ayı başında Almanya'ya verdikleri notaya henüz bir yanıt alamadıklarını hatırlattı. Polonya'nın tazminata ilişkin talebinin kalıcı, geri dönülmez bir karar olduğunu, siyasi bir karar olmadığını ve seçim kampanyasıyla ilgisinin bulunmadığını kabul etmeleri için Almanya'ya zaman verdiklerini söyleyen Mularczyk, Aralık ayı başında konuya ilişkin temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gideceğini duyurdu.

Polonya, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasının ülkede yol açtığı maddi ve manevi zararların tazmini için 6 trilyon 200 milyar zloti (yaklaşık 1 trilyon 300 milyar euro) talep ediyor. Sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde çözüldüğünü belirten Almanya ise tazminat ödemeyi reddediyor.

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#POLONYA#MACARİSTAN#NATO

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