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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 21.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Polonya da Türk İHA’sı dedi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Polonya da Türk İHA’sı dedi

Azerbaycan ve Ukrayna’nın ardından Polonya’nın tercihi de Türkiye’nin ürettiği insansız hava aracı (İHA) Bayraktar-TB2 oldu.

Polonya Savunma Bakanı Mariuş Blaşak, Twitter’dan “Yakında çok iyi haberlerimiz olacak. Bizi takip etmeye devam edin” notuyla Polonya bayraklı bir Bayraktar-TB2 görseli paylaştı. Blaşak, başka detay ise vermedi.

Polonya Savunma Bakanlığı’ndan bir askeri heyet geçtiğimiz ocak ayında Türkiye’ye gelerek Ankara’da görüşmeler yapmıştı. Askeri uzmanlar, İHA anlaşmasının bu tarihte yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Bu arada Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda 24-25 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret edecek ve satışa ilişkin nihai imzaların bu temas sırasında atılması bekleniyor. Özellikle Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ ihtilaflarında başarılı bir sınav veren Türk İHA’ları dünya ülkelerinin dikkat çekiyor.

Polonya da Türk İHA’sı dedi


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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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