Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı için tazminat istedi

Haberin Devamı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 86. yıl dönümü vesilesiyle Polonya’nın Gdansk kentindeki Westerplatte Yarımadası'nda anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin "yeniden canlanan neoemperyalizm ve Rusya Federasyonu" karşısında Avrupa Birliği (AB) ve NATO’yu inşa etme konusunda önemli bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ve bu görevi "İkinci Dünya Savaşı’nın faili" olan Almanya ile paylaştığını kaydetti.

Nawrocki, tazminatın iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir temel oluşturacağını belirterek, "Batı komşumuzla hakikat ve iyi ilişkiler temelinde bir ortaklık kurabilmek için, Almanya’dan tazminat meselesini nihayet çözmeliyiz. Polonya Cumhurbaşkanı olarak bunu ortak iyilik ve geleceğimiz için açıkça talep ediyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

HÜKÜMETTEN DESTEK TALEBİ

Polonya’nın adalet, hakikat ve Almanya ile açık ilişkilere ihtiyacı olduğunu dile getiren Nawrocki, tazminat talebiyle ilgili hükümetin desteğini istediğini vurguladı.

Törende konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk ise artan bölgesel gerilimler ve Rusya tehdidi karşısında NATO ve Avrupa ülkelerini ülkesi için hayati müttefikler olarak tanımlayarak, "Akıllı olmalı ve bu nedenle kimin düşmanımız kimin müttefikimiz olduğunu iyi anlamalıyız" dedi.

İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştı.