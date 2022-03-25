Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı acil iniş yaptı

#Andrzej Duda#Polonya#Biden
Polonya Cumhurbaşkanı Dudanın uçağı acil iniş yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden bugün görüşmelerde bulunmak ve sınırdaki Ukraynalı mültecileri ziyaret etmek üzere Polonya'ya gitti.

CUMHURBAŞKANININ UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Biden'ı karşılamak üzere Ukrayna sınırına yakın Rzeszów kasabasına giden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın uçağının Varşova'ya dönerek acil iniş yaptığı açıklandı.

KRİTİK ZİRVE: GÖÇMEN SORUNU KONUŞULACAK

Biden'ın Devlet Başkanı Andrzej Duda ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. NATO'nun doğu kanadı konumundaki eski Sovyet ülkesi Polonya'ya ABD son dönemde özel bir nem atfediyor.Ukrayna'ya asker yardım ve Polonya'daki NATO varlığını güçlendirme konuları elbette gündede olacak ama görüşmenin en önemli konusu, ABD'li yetkililere göre çatışmalar başladığından bu yana artarak devam Polonya sınırına göçmen akını olacak. Zira bu durum, Polonya'ya hem finansal hem lojistik anlamda birçok sorumluluk ve yük getiriyor. Eğer baş edilmezse, bu durum ülkede sosyal adaletsizlik ve başkaldırı gibi sonuçlara bile yol açabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Andrzej Duda#Polonya#Biden

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı