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Polonya, Çekya ve Slovenya'dan flaş adım! 3 başbakan Kiev'e gidiyor...

#Polonya#Çekya#Slovenya
Polonya, Çekya ve Slovenyadan flaş adım 3 başbakan Kieve gidiyor...

Avrupa'dan 3 başbakan devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin flaş bir karar aldı. Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları Kiev'e giderek Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşecek. Görüşmede Ukrayna'ya geniş bir destek paketi sunulacağı öğrenildi.

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Janša ve Çekya Başbakanı Petr Fiala 20 gündür devam eden Rusya Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunmak için Kiev'e girme kararı aldı. 3 başbakan Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek.

ZİYARETİN AMACI DESTEĞİ TEYİT ETMEK VE DESTEK PAKETİ SUNMAK

Polonya'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaretin amacı, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığına tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmek ve Ukrayna devleti ve toplumuna geniş bir destek paketi sunmaktır" ifadeleri kullanıldı.

MÜLTECİ SAYISI  2 MİLYON 800 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden bu yana ülkeden kaçan mültecilerin sayısı 2 milyon 800 bini aştı. Başbakanların kritik zirvesinde mülteci krizinin de ele alınması bekleniyor.

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#Polonya#Çekya#Slovenya

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