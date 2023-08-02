Polonya-Belarus sınırında yeni gerginlik

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Rus paralı ordusu Wagner sebebiyle tansiyonun yükseldiği Polonya-Belarus sınırında yeni bir gerginlik yaşandı. Polonya Savunma Bakanlığı, dün akşam Belarus’a ait iki helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini ve bu ülkeyle sınırına ilave asker konuşlandıracağını duyurdu. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Belarus hava kuvvetlerine ait Mi-8 ve Mi-24 tipi iki helikopterin tatbikat sırasında Polonya hava sahasını alçak irtifada geçtiği kaydedildi. Olayın NATO ülkelerine bildirildiği belirtilen açıklamada Rusya ve Belarus’un sınırda yoğunlaşan hareketliliğine karşı bölgede asker sayısının artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Wagner grubu lideri Yevgeny Prigojin’in Rusya lideri Vladimir Putin’e karşı isyan girişimi Belarus lideri Lukaşenko’nun aracılığıyla sona ermiş, isyana katılan askerlerin büyük çoğunluğu Belarus’a gitmişti. Önceki gün açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “iki ülke arasındaki sınırda durumun gittikçe tehlikeli hale geldiğini” söylemişti.