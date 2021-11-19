Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Haberin Devamı

Polonya Savunma Bakanlığı, 16 Kasım’da güvenlik güçleri ve sığınmacılar arasında çatışma çıkan Kuznica bölgesinde kurulan çadırları ve sığınmacıların bekleyişini görüntüledi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Dün gece öncekilerden farklı değildi, sınırı geçme girişimleri oldu. Sığınmacılar farklı yöntemlerle sınırı geçmeye çalışıyor. Kuznica’daki saldırılardan sonra şu anda daha küçük gruplar halinde sınır bölgelerinde geçme girişimleri oluyor” dedi. Blaszczak, sınırı koruyan askerlere teşekkür etti.

SIĞINMACILAR BRUZGI’DEN AYRILDI

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Bruzgi sınır bölgesinde düne kadar bekleyişini sürdüren sığınmacıların kötüleşen hava şartları nedeniyle bölgeden ayrılarak barınma merkezlerine gittiklerini duyurdu. Burada sığınmacılara yemek, giyecek verildiği, tıbbi yardıma ihtiyacı olanların da tedavi altına alındığı belirtildi.