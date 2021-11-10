Polonya-Belarus sınırında kriz

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AVRUPA Birliği (AB) sınırları bir kez daha göçmen dramına sahne oluyor. Belarus’tan AB üyesi Polonya’nın sınırlarına akın eden binlerce kişi, karşısında Polonya askerini buldu. Önceki gün sınır kapısının bulunduğu Kuznica yakınlarında toplanan göçmenler, dikenleri telleri aşarak AB topraklarına ulaşmayı denedi. Sınır güçleri kalabalığa gözyaşartıcı gazla müdahale ederken, Varşova hükümeti bölgeye ilave 12 bin asker sevk etti.

3 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede geceyi çadırlarda geçiren kalabalık, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. O anlara ait görüntüler Polonya sınır polisince sosyal medyada paylaşıldı. Dün, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile birlikte sınır bölgesini ziyaret ederek denetimlerde bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, tüm Avrupa’nın istikrar ve güvenliğinin tehlike altında olduğunu söyledi. Belarus devlet haber ajansına göre geceyi çadırda geçirenlerin sayısı yaklaşık 3 bin.

PUTİN DE DAHİL OLDU

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Minsk hükümeti, kendilerine bildirim yapılmadan Polonya tarafından sınıra asker sevk edilmesinin ortak güvenlik anlaşmalarının ihlali olduğunu ileri sürdü. Belarus’un bir diğer komşusu Litvanya, Polonya sınırında sıkışan sığınmacılarına alternatif rota arama ihtimaline karşı sınırda bir aylık olağanüstü hal ilan etti.

Rusya, AB-Belarus krizinde Minsk hükümetine açık destek veriyor. Dün Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Lukanşenko, “Ben deli değilim, bunun nereye varabileceğini gayet iyi anlıyorum. Ama diz çökmeyeceğiz” dedi.

LUKAŞENKO’NUN AB’YE YANITI

AB ülkeleri, geçen yılki seçimler “hileli” olduğu gerekçesiyle Lukaşenko’nun iktidarını tanımıyor. Lukaşenko, kendisine uygulanan AB yaptırımlarına cevaben göçmenlerin AB ülkelerine geçişine izin vereceğini söylemişti.

BRÜKSEL İLAVE ADIMLARI TARTIŞIYOR

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın göçmenlerin geldikleri ve transit ülkelere giderek temaslarda bulunmaları bekleniyor. “Yeni göçmen krizi” dışişleri bakanları düzeyinde de ele alınacak. AB, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkeyle doğrudan temasa geçerken, ek 20 ülkeyi de yakın izlemeye aldı. Belarus’a; Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Türkiye’den ticari uçuşlar sürüyor. Brüksel, Türkiye’den Belarus’a yapılan uçuşlar konusunda daha fazla işbirliği arayışı içinde. THY, seferlerin “uluslararası otoriteler ile işbirliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği” açıklamasını yaptı.