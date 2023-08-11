Polonya, Belarus sınırında asker sayısını arttırıyor

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Wagner paralı asker grubunun Rusya’nın en yakın müttefiki konumundaki Belarus’a yerleşmesinin ardından, provokasyon ihtimalinin ortaya çıktığını savunan Varşova yönetimi, Belarus sınırına 10 bin asker yerleştirme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise NATO güçlerinin Belarus çevresinde 300 bin askerlik bir yığınak yaptığını öne sürdü.

VARŞOVA’DAN SERT AÇIKLAMA



Rusya’nın Belarus üzerinden Avrupa’ya provokasyon ve şantaj planlarını devreye soktuğunu savunan Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus sınırında halihazırda görev yapan 2 bin askere ek olarak 10 bin kişilik takviye güç gönderme kararı aldı. Savunma Bakanı Mariuş Blaşak, “Polonya ordusundan 10 bin askerlik kuvvet önümüzdeki günlerde Belarus sınırına aktarılarak olası provokasyonları önleme görevine başlayacak. 10 bin kişilik takviye güçten 4 bin asker nöbetleşe olarak sürekli Belarus sınırı güvenliğinden sorumlu olacak. Karşı taraftan düşmanca bir tavır veya provokasyon girişimi anında ateş açılarak bertaraf edilecek” dedi. Daha önce 4 Ağustos tarihinde Polonya İçişleri Bakanlığı, Wagner unsurlarının sınırı geçme girişiminde bulunduklarını açıklamıştı.

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300 BİN ASKER İDDİASI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Avrupa sınırında gerilimin NATO tarafından tırmandırıldığını iddia etti. İki gün önce Moskova’da kurmay subaylar toplantısında Rusya’ya yönelik tehditleri sıralayan Şoygu, “Finlandiya ve yakında İsveç’in NATO’ya girmesiyle Rusya’nın batı sınırlarında ciddi tehdit oluşmakta. Daha şimdiden NATO ittifakı müttefikimiz Belarus çevresine 300 bin asker, 8 bin envai çeşit zırhlı araç ve 650 savaş uçağı ile helikopter konuşlandırdı. Bu kritik gelişmeyi görmezden gelemeyiz. Gerekli karşı önlemler alacağız” açıklamasını yapmıştı.