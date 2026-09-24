Polonya bazı sınır kapılarını tahliye etti

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Tusk, resmi ziyarette bulunmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i askeri törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırgan tutumu ve Rusya'nın Ukrayna'nın batısına saldırısı nedeniyle Polonya-Ukrayna sınırındaki sınır kapılarını tahliye edilmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Polonya'nın coğrafi olarak çatışmaya yakınlığı ve Ukrayna'ya destek için ayırdığı kaynaklar nedeniyle savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istediğini ifade eden Tusk, yaklaşan kış konusunda uyarıda bulunarak, Avrupa'nın ileriki aylara iyi hazırlanması gerektiğini ve bu dönemin kritik geçebileceğini söyledi.

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Polonya Başbakanı Donald Tusk

'SAVAŞ SONA ERMELİ'

Tusk, Polonya ile Bulgaristan arasındaki farklılıkların farkında olduğunu ancak iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi.

Polonya'nın Bulgaristan ile işbirliğine öncelik verdiğini kaydeden Tusk, "Avrupa'nın kalbi bugün bölgemizde güçlü bir şekilde atıyor ve Avrupa'nın geleceği Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere ait." diye konuştu.

Tusk, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin, özellikle savunma sanayisi alanına odaklanılarak ele alındığını, bu işbirliğinin güçlendirilmesine hazır ve istekli olduklarını aktardı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev

BULGARİSTAN İLE POLONYA ARASINDA F-16 GÖRÜŞMESİ

Radev ise Bulgaristan'ın F-16 savaş uçaklarının bakımında Polonya'ya güveneceğini belirterek "F-16 uçaklarının bakımı konusunda da Polonya'ya güveneceğiz çünkü Polonya savunma sanayisi bu uçakların bakımında zaten aktif rol alıyor. Eğitim konusunda da konuşabiliriz." dedi.

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Bulgaristan'ın MiG-29 uçaklarının hizmette tutulmasına yönelik şimdiye kadarki desteği için Polonya’ya teşekkür eden Radev, "Başbakan Tusk'a, Polonya sayesinde hava filomuzu savaşa hazır durumda tuttuğumuz için teşekkür ettim. Şu anda MiG-29 motorlarının onarımı için yeni bir siparişimiz var ve uçak bakım tesisinin yüksek kalitesinden son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın F-16'lara geçişinin ardından da iki ülke arasındaki ortaklığın sürmesi gerektiğini ifade eden Radev, Polonya savunma sanayisinin uçakların gelecekteki bakımında ve eğitim konusunda potansiyel ortak olabileceğini söyledi.​​​