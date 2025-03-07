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Polonya Başbakanı Tusk Türkiye'yi ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#Donald Tusk#Polonya#Türkiye
Polonya Başbakanı Tusk Türkiyeyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 18:00

Polonya Başbakanı Donald Tusk gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Tusk, görüşmelerde Ankara'nın, Avrupa'nın bölgesel güvenlik çabalarına katılım yollarının nasıl artırılabileceği konusunun ele alınacağını bildirdi.

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 Polonya basında çıkan haberlere göre Tusk, Parlamentonun alt kanadı Sejm'de milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya hitap etti.

Avrupa'nın ve ülkesinin güvenliğine ilişkin endişelerini paylaşan Tusk, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Ülkesinin güvenliğini artırmak için "standart dışı formatlar aramaya başladıklarını" söyleyen Tusk, Türkiye'ye yapacağı ziyarette bu konunun masaya yatırılacağını belirtti.

"Her şey Türkiye'nin buna hazır olduğunu gösteriyor." diyen Tusk, görüşmelerde Ankara'nın, Avrupa'nın bölgesel güvenlik çabalarına katılım yollarının nasıl artırılabileceği konusunun ele alınacağını bildirdi.

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#Donald Tusk#Polonya#Türkiye

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