Politikacı Hz. Muhammed'e hakaretten yargılanacak

İhsan EKİCİ/VİYANA, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AVUSTURYALI aşırı sağ parti FPÖ (Avusturya Özgürlük Partisi) milletvekili Susanne Winter, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıkacak.

Winter’in duruşması 22 Ocak 2009 tarihinde Graz Adliye Sarayı'nda yapılacak.



Winter'in mahkemesi Graz Adalet Sarayı'nda 2'nci kattaki 201 nolu salonda yapılacak. Mahkemeye hakim Friedrich Kicker başkanlık edecek, yargılamayı hakim Christoph Lichtenberg yürütecek.



Winter Graz belediye seçimleri kampanyasında Hz. Muhammed'e ve İslam dinine ağır hakaretlerde bulunmuştu. Hz. Muhammed için “6 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlendi. Şimdiki kanunlara göre yargılanırdı. Sara nöbetleri tutan bir adamdı” diye konuşmuş ve Kuran hakkında da bazı iftiralarda bulunmuştu.



Graz savcılığı dini inançlara ve liderlere hakaret davası açmış ancak milletvekili seçilen Winter dokunulmazlık zırhına bürünmüştü. Savcılık federal meclise başvurarak Winter’in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu. Geçen Salı günü yapılan meclis oturumunda FPÖ Graz milletvekili Susanne Winter’in yargılanabilmesi için dokunulmazlığı kaldırıldı.



