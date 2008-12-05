Polisten teşekkür

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İtalya'nın Piacenza kentindeki gece klüplerinde çalışan dansçı kızlar ve striptizciler, hiç kimsenin anlayamadığını anladı.



Dans ederken, müşterilerin kendilerine verdikleri paraları büyüyk bir dikkatle incelediklerini söyleyen dansçı kızlar, bazı banknotların sahte olduklarını ve bu durumun sık sık tekrarlandığını anladılar.



Kendilerine sahte banknot veren müşterileri, dans ederken anlamalarının mümkün olmadığını bilen dansçılar, hangi müşterinein jartiyere, hangisinin göğsüne para sıkıştırdığını akıllarında tutmaya başladılar. Ve zaman içinde şüpheli sayısını 3'e 5'e indirmeyi başardılar.



Polise de haber veren dansçılar, böylelikle bölgenin en büyük kalpazan şebekesini yakalattılar.



Operasyonu yürüten Piacenza poils şefi Paolo Rota Gelpi "Napoli dışında ülkede gerçekleştirilen en büyük kalpazanlık operasyonunu yaptık. Dev şebekeyi çökerttik. Ama bu kızlar olmasaydı, Piacenza'dan çıkan sahte banknotlar hala ülkenin dört bir yanına dağılmaya devam edecekti. Çünkü onların dışında ne esnaf, ne bir başkası paranın sahte olduğunu anlayabilmişti. Bu kızlarla çok iyi bir işbirliği yaptık, onlara teşekkür borçluyuz" dedi.

